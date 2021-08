Nuovamente Agerola parte domani la campagna elettorale, assemblea programmatica, Fra Milo e Naclerio candidati sindaco spunta a sorpresa Filomena Fusco

L’amministrazione guidata da Luca Mascolo da il via alla campagna elettorale con un’assemblea programmatica per illustrare il proprio progetto. Di fatto ancora non è emerso il nome del sindaco, anche se Positanonews ha anticipato in tempi non sospetti , già tre anni fa, e lo abbiamo ribadito, che nel paese che si affaccia sulla Costiera amalfitana la scelta dovrebbe ricadere sulla Milo, che ultimamente sembra avere più chance , o Naclerio, dato fino a poco fa sicuro designato, mentre il vicesindaco Buonocore ha preferito lasciare per fare una sua strada, poi si parlava di Ruocco, ma a sopresa Luca , il sindaco forse più forte di tutti i comuni della Costiera amalfitana e sorrentina, presidente dell’ente idrico campano, legato al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e al PD nazionale, ha trovato l’asso nella manica con Filomena Fusco nominata vice sindaco proprio al posto di Buonocore. Un “filoso” Luca di fatto , e non solo per studi, che ben conosce la strategia giusta e i media per riuscire a vincere anche questa volta, staremo a vedere.. Intanto sia come sia forza Agerola !