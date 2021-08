Non solo vip in costiera amalfitana: ecco i delfini al largo di Praiano e Positano – VIDEO

Sui social impazzano le foto dei delfini condivisi nelle storie Instagram una cittadina positanese che viaggiando in barca al largo delle acque di Positano e Praiano ha potuto fare il lieto incontro. Erano mesi che nelle acque della costiera amalfitana non si verificavano episodi simili da madre natura.

I delfini sono tra i mammiferi più amati dall’uomo, e durante il weekend di Ferragosto tutt’Italia ha potuto apprezzare il loro spettacolo tra le acque del Tirreno e dell’Adriatico. Dunque, non solo vip a far compagnia ai turisti in vacanza a Positano, Praiano e in costiera amalfitana.