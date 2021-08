Non è bastata la doppia dose di vaccino: anziana ricoverata al Covid Hospital di Boscotrecase deceduta. È deceduta all’età di 75 anni un’anziana signora ricoverata al Covid Hospital di Boscotrecase: non è bastata la doppia dose di vaccino per la donna che, nonostante la somministrazione del Pfizer, una volta contagiata non è riuscita a superare la crisi, avendo già diverse patologie pregresse.

Negli ultimi giorni sono in aumento i casi alla struttura specializzata che accoglie i pazienti della provincia di Napoli: sono 30 le persone attualmente ricoverate. 19 pazienti hanno sintomi sufficientemente gravi e sono nel reparto di subintensiva. Nell’80% dei casi si tratta di pazienti che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose della fiale che protegge dal Covid.

Attualmente sono ancora due i posti liberi al Covid Hospital Boscotrecase, che continua senza sosta la sua lotta alla pandemia.