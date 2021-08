Nicole Gee la marine che salvava i bambini in Afghanista è fra le donne morte nell’attentato a Kabul

Tutti i 13 soldati statunitensi uccisi da un attentato suicida dell’ISIS-K a Kabul giovedì sono stati identificati, con le immagini finali inquietanti di una donna Marine che la mostra mentre scortava gli sfollati giorni prima della sua morte.

Le vittime sono il marinaio Max Soviak, il sergente dell’esercito Ryan Knauss e i marines Hunter Lopez, Rylee McCollum, David Lee Espinoza, Kareem Nikoui, Jared Schmitz, Daegan Page, Taylor Hoover, Humberto Sanchez, Johanny Rosario, Dylan Merola e Nicole Gee.

Pochi giorni prima di essere uccisa in un sovraffollato checkpoint di un aeroporto, il sergente dei marine Gee è stato fotografato mentre scortava una fila di sfollati mentre entravano nella stiva di un C-17 Globemaster per fuggire dall’Afghanistan. Altre foto mostrano Gee che tiene in braccio un bambino afgano.

Mentre le famiglie e gli amici delle truppe uccise nell’attentato di giovedì vengono a conoscenza del destino dei loro cari, molti parlano con frustrazione per i fallimenti percepiti nella pianificazione e nella leadership che hanno portato alla loro morte.

“Amo il mio lavoro”, il 21 agosto Nicole Gee, una splendida ragazza con due occhioni azzurri, ha postato una sua foto dall’aeroporto di Kabul con un neonato fra le braccia salvato e poi fatto imbarcare su un aereo americano per volare verso la libertà. La dolce marine Nicole era a pochi metri dal terrorista suicida che si è fatto esplodere a Kabul: è uno dei marines che ha perso la vita nell’attentato.

Gee, un tecnico di manutenzione per la 24a unità di spedizione marina, proveniva da Roseville, in California, secondo Stars & Stripes.

Ha pubblicato l’ultima volta su Instagram il 22 agosto, una foto che la mostra mentre guarda una lunga fila di sfollati a bordo di un aereo per fuggire da Kabul.

“Scorta gli sfollati verso l’uccello”, ha scritto Gee con un’emoji a forma di cuore.

Secondo il capitano Karen Holliday, Gee era un “marine modello” che pianse la perdita di Gee sulla sua pagina Facebook personale.

“Ha fatto il lavoro di Dio… una guerriera”, ha scritto Holliday, aggiungendo che Gee aveva recentemente guadagnato una meritoria promozione a sergente e vantava livelli di forma fisica perfetti.

Gee era stato incaricato di aiutare le donne e le ragazze in fuga dalla repressione talebana all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul.

Il sergente Mallory Harrison, la coinquilina di Gee nella casa che condividevano a Camp Lejeune, nella Carolina del Nord, ha pubblicato un tributo straziante su Facebook alla sua amica venerdì sera.

“Trovo pace nel sapere che ha lasciato questo mondo per fare ciò che amava. Era un marine. Si prendeva cura delle persone. Amava ferocemente. Era una luce in questo mondo oscuro. La sua macchina è ancora lì e se n’è andata per sempre”.