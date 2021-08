Nessun funerale per Gino Strada: Camera ardente a Casa Emergency domenica per il fondatore della ONG.

La camera ardente di Gino Strada, morto venerdì 13 agosto, verrà esposta domenica a Casa Emergency, a Milano. La salma si trova attualmente in Normandia, dove Strada si trovava in vacanza quando è morto, e rientrerà nel fine settimana in Italia. Non sono previsti funerali.

Intanto la città di Milano continua la sua mobilitazione per ricordare Gino Strada. Su change.org la petizione per dedicargli Piazzale Cadorna ha superato quota 24 mila firme mentre a Sesto San Giovanni, sua città natale, un’altra petizione che punta a intitolare l’ospedale cittadino al fondatore di Emergency e a sua moglie Teresa Sarti ha superato in due soli giorni già quota 2.500 firme: «Loro che hanno portato ovunque nel mondo il diritto alla cura, saranno ricordati nel luogo che più si addice alla loro missione» scrivono i promotori dell’iniziativa. Che hanno spedito la raccolta firme direttamente al ministro alla sanità Roberto Speranza.