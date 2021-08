Napoli-Venezia, buona la prima!

Il Napoli esordisce contro il Venezia neopromosso in A, allo Stadio Maradona nella prima di campionato guidata da mister Spalletti! Approccio non dei migliori per gli azzurri che restano in 10 già dal ’23 per un’espulsione ingiusta di Osimhen. Quest’ultimo salterà anche le prossime 2 partite tra cui quella con la Juve, in programma dopo la sosta per la Nazionale. Non passa troppo tempo che si infortuna Zielinski sostituito da Elmas, che si rende autore di una straordinaria prestazione nonché della seconda rete. La prima, infatti, è stata realizzata da capitan Insigne su rigore, dopo averne però sbagliato uno prima, mandando la palla alta verso la curva B! Finisce dunque 2-0 per il Napoli che ha visto anche l’ingresso sul finale di Petagna per Insigne, Lozano per Politano e Gaetano per Fabian. Prossimo appuntamento per i partenopei domenica 29 agosto alle ore 18:30 a Genova, contro gli ex gemellati!