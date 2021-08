Prima amichevole stagionale per il Napoli Femminile contro la Roma di Spugna. Un match condizionato dal fortissimo vento che ha spazzato il cielo di Rivisondoli dove le azzurre sono in ritiro. Pistolesi ha fatto ruotare quasi tutte le ragazze a sua disposizione, tenendo conto del fatto che gli allenamenti sono iniziati da poco più di una settimana. Per il tecnico del Napoli, indicazioni positive dal test contro la Roma nonostante lo zero ad uno finale. “Non era facile confrontarsi con una avversaria del genere dopo così pochi giorni di lavoro, non abbiamo sfigurato e si è iniziato a vedere qualcosa di interessante. Le straniere si stanno inserendo e dando un contributo di esperienza alle nostre tante giovani, davanti oggi mancava Acuti e stiamo recuperando Deppy ragion per cui presto avremo un’altro impatto offensivo”.