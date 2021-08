Napoli Calcio, De Laurentiis: “Felice per il ritorno dei tifosi allo stadio, buon Ferragosto a tutti voi”

Ieri a Castel di Sangro l’ultima amichevole del Napoli che quest’oggi farà rientro a Castel Volturno, dove preparerà il debutto in campionato contro il Venezia, previsto per domenica prossima. Incerte le posizioni di alcuni big che potrebbero allontanarsi dala città partenopea: da Insigne che non ha rinnovato a Manolas e Koulibaly che restano al centro di voci sulle possibili cessioni mentre Spalletti ancora aspetta almeno un paio di rinforzi per completare una rosa che necessita dei rinforzi in alcuni reparti. Il patron azzurro, come ogni anno a Ferragosto ha voluto rivolgere un saluto ai tifosi: “Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario. Buon Ferragosto a tutti voi “Amici miei” azzurrissimi e alle vostre famiglie”, ha scritto attraverso un tweet.