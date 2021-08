“Movida sicura”: continuano i controlli delle FF.OO. in Salerno. Nell’ambito della Provincia di Salerno è continuata a pieno ritmo, nel corso dell’intera settimana, una serrata azione di controllo e di monitoraggio che, come sempre, è stata condotta per arginare l’azione virulenta del Covid-19.

Nell’ambito di tale attività di prevenzione, gli operatori hanno attenzionato le zone a maggior rischio di assembramenti e i luoghi in cui è solita riversarsi la Movida salernitana.

L’utilizzo del green pass, per l’accesso ai luoghi di ristorazione e ad altri locali pubblici, è stata un’altra condizione soggetta alla supervisione delle Forze dell’ordine; avventori, ristoratori e gestori dei variegati esercizi commerciali, nella maggior parte dei casi, hanno dimostrato un buon senso civico, adeguandosi al rispetto di tale regolamento.

E’ stata svolta, altresì, in vari luoghi della città, l’attività di contrasto all’ambulantato abusivo e la presenza degli agenti ha fatto in modo da scoraggiare tale fenomeno.

La Polizia di Stato, in perfetta sinergia con le altre Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Polizia Provinciale e i militari dell’Esercito Italiano, – ha presidiato i luoghi di maggiore frequentazione turistica, attraverso l’impiego di presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d’intervento.