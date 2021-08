Movida estiva, controlli a tappeto delle fiamme gialle con le unità cinofile anti droga a Sorrento

Si intensificano nel pieno della stagione estiva le attività di controllo della Guardia di Finanza di Massa Lubrense in Penisola sorrentina . Questa notte al lavoro da Via degli Aranci a Piazza Lauro e la Cattedrale a Sorrento controlli minuzioni delle fiamme giale con le unità cinofile anti droga da Napoli.

Le Fiamme Gialle hanno concentrato i loro controlli soprattutto nei punti cruciali , come appunto l’incrocio di Via degli Aranci, Piazza Lauro e la zona fra Piazza Tasso e la Cattedrale, decine di persone e veicoli controllati, controlli anche per il rispetto della normativa anti Covid ed i green passa, ma importantissimo il controlla anti droga per evitare la piaga dello spaccio .

Da parte di Positanonews un sincero apprezzamento per il lavoro svolto durante la notte fra il 14 ed il 15 agosto in pieno ferragosto.