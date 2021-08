Morto il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts. Famosissima la canzone “Midnight Rambler” scritta a Positano.

E’ morto a 80 anni Charlie Watts, leggendario batterista e cofondatore dei Rolling Stones. Lo riferisce la Bbc, citando l’agente britannico del musicista.

Watts aveva dovuto annunciare la rinuncia all’ultimo tour degli Stones nei giorni scorsi a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad un’operazione d’emergenza al cuore.

Celebre è la canzone “Midnight Rambler”, che Mick Jagger e Keith Richards, scrissero proprio durante un soggiorno a Positano, con la quale i Rolling Stones, rock band britannica, debuttarono il 5 luglio 1969.

La versione in studio del brano (che dura sei minuti e cinquantatré secondi) fu registrata all’inizio del 1969 agli Olympic Sound Studios di Londra. Jagger esegue la voce e l’armonica, mentre Richards suona tutte le chitarre della traccia, utilizzando l’accordatura standard per le chitarre principali e l’accordatura in Mi aperto per lo slide. Bill Wyman suona il basso e alla batteria il mitico Charlie Watts.