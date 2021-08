Monsignor Giuseppe Iaccarino nei ricordi della Parrocchia di Sant’Agnello

La Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello e il Parroco Don Francesco Iaccarino, lunedi 9 agosto 2021, alle 19.00, ricordano con una celebrazione Eucaristica il parroco Monsignore Giuseppe Iaccarino. Inoltre i cittadini che lo hanno conosciuto sono invitati a contribuire alle celebrazioni con foto e ricordi.

Noi della redazione cultura di Positanonews vogliamo supportare questa importante manifestazione pubblicando brani tratti dal volume di Franco Gargiulo, relativi alla commemorazione tenuta del Consiglio comunale di Sant’Agnello, sindaco Rito Maresca.

“Signori Consiglieri, il 9 agosto 1980 la nostra Comunità è stata colpita nel suo intimo per la morte del Parroco, Mons. Giuseppe Iaccarino.

Il ricordare la figura di uno scomparso è sempre compito difficile perché le parole in genere non riescono a cogliere esaurientemente la complessità misteriosa di ciascuna persona umana. Commemorare Mons. Giuseppe Iaccarino è compito assai arduo non solo perché la ricchezza della sua vita è stata straripante, ma soprattutto perché di tale ricchezza ciascuno di chi ascolta, come me, ha certamente fatto la sua esperienza vissuta, personale ed irripetibile.

Come tutte le guide autentiche, come capo spirituale convinto e coerente, Egli infatti ha trasfuso lentamente, con il suo Ministero, ma anche con la sua semplice vita quotidiana, in ciascuno di noi, qualcosa di se stesso.

Giuseppe Iaccarino nacque a Sant’Agnello il 28 dicembre 1901 da una famiglia di profonda tradizione cristiana ed in essa egli trovò la culla ideale per lo sviluppo delle sue doti naturali, non comuni, e per la crescita della sua vocazione sacerdotale.

Dopo gli studi effettuati presso il seminario di Sorrento, fu allievo brillante della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli dove conseguì la laurea in Teologia assicurandosi in tale modo la salda base dottrinale su cui ha trovato fondamento sicuro tutto il Ministero che non ha presentato mai alcuna di quelle incertezza che spesso lasciano disorientati.

Fu ordinato sacerdote il 20 dicembre 1924 e, dopo essere stato per alcuni anni insegnante di Lettere e Prefetto di disciplina presso il seminario Arcivescovile di Sorrento, dedicò più di un decennio alla predicazione.

La solida impostazione teologica, non posseduta a livello d’informazione sterile ma tradotta in fondamento di vita vissuta, la vasta cultura letteraria e scientifica, lo straordinario dono naturale dell’oratoria, tutto contribuì e renderlo famoso in tante città d’Italia dove i fedeli accorsero sempre numerosi ad accogliere il suo annuncio della Parola che comunicava a ciascuno la gioia della speranza e la certezza della fede.

Dal 3 maggio 1942 fino al giorno della sua morte fu Parroco di Sant’Agnello.

In questi lunghissimi anni in cui Giuseppe Iaccarino è stato guida costante, sicura, entusiastica e al tempo stesso discreta di tutto il nostro popolo, egli ha donato a ciascuno di noi, nell’esperienza del vissuto quotidiano, il meglio di se stesso. Ci ha amato sempre, come scritto nel suo testamento spirituale e noi, va detto anche a nostro onore, lo abbiamo amato. Quando nel 1953 S.E. l’Arcivéscovo di Sorrento lo designò arcidiacono di Massa Lubrense e fu contemporaneamente elevato alla dignità di Protonatario Apostolico; il popolo di Sant’Agnello si ribellò all’idea di perdere il proprio Parroco e Monsignor Giuseppe Iaccarino restò con gioia in mezzo a noi.

Tante sofferenze lo hanno accompagnato nella sua vita, tante infermità anche fisiche lo hanno colpito: la sua pazienza e la sua fiducia gli hanno consentito di conservare in ogni circostanza il suo entusiasmo sacerdotale, la padronanza della mente e del cuore fino all’ultimo. Con la sua morte, Giuseppe Iaccarino non “scompare nella nebbia del tempo” come, per grande umiltà, ebbe a dire l’illustre prof. Antonio Iaccarino, il più piccolo dei suoi fratelli. Fino a quando avrà valore tra gli uomini la coerenza degli esempi, il seme che Giuseppe Iaccarino ha posto nelle nostre coscienze non marcirà,”

Prese la parola il consigliere Maresca , capogruppo dei Democratici Ìndipendenti.

“Signor Presidente, signori Consiglieri, nel ricordare gli altissimi meriti del nostro compianto Mons. Giuseppe Iaccarino, mi piace rilevare in modo speciale in lui il P&ttoco del Concìlio Ecumenico Vaticano II, e cioè la perfetta armonia della sua figura dì Pastore della Chiesa, con gli orientamenti ecclesiali emersi dal Concilio stesso. Se il Vaticano II può dirsi una grandissima opera di rinnovamento suscitata dallo Spirito Divino nella Chiesa, un generoso, sapiente e materno amplesso della Chiesa per raccogliere in una sola grande famiglia tutti gli uomini, secondo il volere ed il comando di Cristo -ut sint unum”, Mons. Iaccarino fu l’interprete fedelissimo ed il costante autore di questo programma di unità. Di lui si poteva ben ripetere dò che si disse del Pontefice Leone XIII “aggiungere e per- fezìonare il vecchio col nuovo”. Infatti Egli nella grande anima pastorale sentiva in modo vivace le istanze e le tensioni del mondo moderno. Anzi, direi, che a | volte le preveniva ed era felice quando poteva in qualche modo venirvi incontro, sempre nella più assoluta ed incondizionata fedeltà alla chiesa. Seppe comprendere con cuore di padre in modo speciale l’animo dei giovani di oggi, ne interpretò i bisogni psicologici e profondi ed ebbe sempre nei giovani una illimitata fiducia. I giovani d’altronde sapendosi da lui compresi ed amati, affettuosamente lo riamarono ed ebbero per Lui il più grande rispetto. Viva immagine del Divino Pastore Mons. Iaccarino visse, operò e soffri sempre e solo per amore. Intanto la sua bontà fu, come quella del divino Maestro, retta, sincera, generosa K pertanto gli fu causa di sofferenza qualche volta. La sua bontà non era bonomia e molto meno faciloneria (che non può assolutamente concepirsi in un Pastore Evangelico). Mons Iaccarino concepiva la missione parrocchiale come un servizio. Egli era convinto che il servizio costa sempre difficoltà, sacrifìci erti impopolarità. Proprio perché era l’uomo del l’amore tutto affrontò e sopportò cori la pio grande serenità di chi compie un dovere. Monsignor Iaccarino era stimato da tutti per le sue preclari virtù di uomo, dì sacerdote e di oratore. E’ stato un sacerdote fedele alla missione che Dio gli ha affidato, è vissuto nel mondo per attirare con l’esempio e con la parola le anime al bene, alla virtù ed alla santità. Egli stato l’amico sincero delle anime; è stato l’uomo della preghiera Egli pregava principalmente per la chiesa e per tutti coloro che fiduciosamente chiedevano il suo aiuto. Durante il periodo in cui è stato Parroco di Sant’Agnello ha profuso particolare impegno per una sempre maggiore esaltazione dei valori spirituali e morali della popolazione, seguendo luminose tappe nel dedicato e gravoso cammino pastorale. Fu nominato dal Papa Protonatario Apostolico. Ora che Mons. laccarino non è più fra noi ci confortano le-caritatevoli parole da Lui scritte nel suo testamento spirituale “un affettuoso saluto lascio alla mia amatissima Parrocchia di Sant’Agnello della quale il Signore nonostante la mia indegnità, mi volle Parroco per parecchi anni, ed a tutti e singoli fedeli, chiedendo loro perdono per tutte le inadempienze pastorali e domandando una costante preghiera per l’anima mia; assicurandoli altresì, che, come li ho sempre amati nella presente vita, così continuerò ad amarli ed a pregare per loro dopo la mia morte nella dolce speranza di rivederci tutti al cospetto di Dio nel Paradiso”. Grande sacerdote della Chiesa di Dio Mons. laccarino lascia veramente in tutti noi il più caro indimenticabile ricordo. Uomo che seppe stare all’altezza dei tempi, Egli addita a tutti le vie dell’unità, della pace, ed al travagliato mondo contemporaneo con il suo esempio e la sua opera l’itinerario sicuro della salvezza in Cristo e nella chiesa”