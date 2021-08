Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino ed ex parroco a Piano di Sorrento: “Saremo scie luminosissime”

Riportiamo una bellissima riflessione di Mons. Arturo Aiello, vescovo della diocesi di Avellino e per tanti anni parroco a Piano di Sorrento nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Le parole di Mons. Aiello commentano dei versi della poetessa Mariangela Gualtieri e sono fonte di riflessione: «Siamo rimasti impigliati nei versi di Mariangela Gualtieri che ci accompagnano in questi giorni di ferie: “Sii dolce con me. Sii gentile. E’ breve il tempo che resta. Poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo

dell’umano. Come ora ne abbiamo dell’infinità”. Adesso che si annuncia la brevità del tempo ancora da trascorrere insieme, che ci ha messo dentro un’oggettiva tristezza, succede l’annuncio di un poi. “Poi saremo scie luminosissime” che apre riviere di luce e di speranza in un dialogo che sembrava aver preso i panni del lutto. C’è un poi che la poetessa disegna con corpi celesti dalla lunga coda di luce o almeno con la striatura inaspettata di un’aurora boreale. Domenica abbiamo celebrato il mistero dell’Assunzione al cielo di Maria, la madre del Signore. Per lei abbiamo innalzato lo sguardo oltre la sconfitta della morte per sognare anche per noi un cielo che non chiuda ma apra nuovi giorni finalmente non pressati dal tempo e dalla fretta. Saremo anche noi scie luminosissime perché l’amore non si può chiudere nella piccola scatola dei giorni. Si preparano grandi cose per noi pur nell’angustia del tempo e dello spazio sempre troppo esigui per le nostre attese. E non saremo soli perché viaggeremo alla stessa velocità della luce con le persone che amiamo».