Mister Di Somma lascia il Vico Equense Calcio: “Le nostre strade di comune accordo si divideranno”

Il Vico Equense si prepara per la nuova stagione in cui dovrà fare a meno di mister Di Somma. Ecco il messaggio di ringraziamento della società per il lavoro svolto: “Subentrare a stagione in corso non è mai facile ed è ancora più difficile prendere in mano un gruppo di ragazzi durante un torneo anomalo come quello passato. Nonostante tutte queste difficoltà, Mister Di Somma ha tratto il massimo dai propri giocatori, i quali sotto la sua guida, hanno espresso un ottimo gioco. Per tutto questo, non possiamo far altro che ringraziare a gran voce il nostro Mister. Le nostre strade però, di comune accordo, si divideranno. Grazie Mister Di Somma. Grazie dalla società, da tutti i giocatori e da tutti i tifosi! Le auguriamo i migliori traguardi possibili, con l’augurio di rivederla ancora sulla panchina del nostro amato Vico!”.