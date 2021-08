Minori, un nuovo positivo al covid -19

Minori, un nuovo positivo: sono otto in totale le persone che hanno contratto attualmente il coronavirus nella cittadina della Costa d’Amalfi.

Registriamo in data odierna N.1 POSITIVO, non residente ma domiciliato a Minori e quindi riferibile al conteggio sul territorio comunale, sottoposto a test in quanto contatto stretto di precedente positivo domiciliato nel territorio di Minori.

La procedura è la medesima, isolato in quarantena e tracciati i contatti stretti.

Il Sindaco Andrea Reale