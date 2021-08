Minori, poco spazio per i bagnanti sulla spiaggia libera occupata in buona parte dalle barche

Minori. Siamo al 19 agosto, il periodo più caldo di questa estate, ed in tanti vorrebbero trovare refrigerio con un bagno ristoratore nelle acque cristalline della città della costiera amalfitana magari optando per la spiaggia libera. Ma la realtà purtroppo è ben diversa perché il tratto di spiaggia libera al lato del pontile è occupato in buona parte da imbarcazioni di piccole e medie dimensioni che limitano di gran lunga la possibilità di poter piantare un ombrellone o anche, più semplicemente, stendere un asciugamano. E’ davvero un peccato che un arenile così bello possa alla fine offrire spazi così ridotti ai bagnanti, in gran parte residenti. Forse basterebbe posizionare le barche in modo più ravvicinato in modo da ricavare qualche metro quadrato in più di spiaggia da destinare a chi desidera semplicemente godersi il mare di questa bellissima città.

(foto e video di Valeria Civale)