Minori, pericolo per un evento franoso in località Villamena. Strade invase da acqua e fango

Minori. A causa delle forti piogge cadute questo pomeriggio la città della costiera amalfitana è stata interessa da un evento franoso in località Villamena, con strade invase da acqua e fango. Il Comune ha diramato nel pomeriggio di oggi un avviso urgente alla cittadinanza ed a tutte le persone presenti sul territorio. A causa di un evento franoso in località Villamena si raccomanda la massima attenzione e si invita ad allontanarsi dai piani bassi. Si raccomanda, altresì, alle attività commerciali di non aprire fino a cessata emergenza.