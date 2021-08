Minori, oggi si registra un nuovo positivo al covid -19

Minori (Costiera Amalfitana), oggi si registra un nuovo positivo al covid -19, salgono in tutto a sei i positivi al coronavirus 2019.

Registriamo in data odierna N.1 POSITIVO, non residente ma domiciliato a Minori e quindi riferibile al conteggio sul territorio comunale, sottoposto a test volontario per rientro da un viaggio estero.

La procedura è la medesima, isolato in quarantena e tracciati i contatti stretti.

Il Sindaco Andrea Reale