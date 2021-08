Minori, non si ferma il Covid, ancora un positivo e siamo a 6 contagiati. E’ ancora allarme coronavirus Covid-19 in Costiera amalfitana, a darne notizia, con la consueta tempestività il sindaco Andrea Reale, che è anche referente della sanità per la Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi

Registriamo in data odierna n. 1 NUOVO POSITIVO. Trattasi di residente a Minori che si è sottoposto a tampone nei giorni scorsi in seguito a controlli medici. Si è operato il tracciamento e l’isolamento di routine per i contatti stretti.

Il Sindaco

Andrea Reale