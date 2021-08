Minori: il maltempo rende impraticabile il tratto di spiaggia denominato “S.Trofimena”

Minori (Costiera Amalfitana) : il maltempo rende impraticabile il tratto di spiaggia denominato “S.Trofimena”

A seguito della pioggia di stanotte che ha reso impraticabile il tratto di spiaggia denominato “S.Trofimena”, nella giornata di venerdì sarà necessario svolgere operazioni di sistemazione dell’arenile che non renderanno fruibile la spiaggia. Le prenotazioni per quel tratto di spiaggia non saranno quindi effettuabili.

La spiaggia ” S. Trofimena “sarà di nuovo regolarmente fruibile da sabato.