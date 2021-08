Minori, il gusto della lettura: inaugurata la “Bibliomediateca Angela Maria Lembo” con la presenza di Gigi Marzullo

Minori, il gusto della lettura: inaugurata la “Bibliomediateca Angela Maria Lembo”.

Disseminare la cultura. In ognidove. In ogni momento. In ogni sua forma.

Queste le direttive della “Bibliomediateca Angela Maria Lembo” inaugurata oggi, a Minori, in forma privata onde evitare assembramento, alla gradita presenza del giornalista Gigi Marzullo.

Affidata all’associazione “Atypical” la cui programmazione coniuga la cultura sotto molteplici aspetti.

Un luogo voluto per dare voce agli adolescenti, ai giovani.

Per sentirsi chiamati, coinvolti, per essere risorse e non problemi.

Un luogo dove incontrarsi, scontrarsi, confrontarsi. Dove essere “social” ma anche socievoli.

Il gusto della cultura inteso come capacità di intendere, riconoscere e apprezzare il bello.

Il bello della conoscenza. Instillata. Coltivata. Condivisa

Prof.ssa Paola Mansi