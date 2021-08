Minori, commento fuori luogo ad una ragazza in un bar, si sfiora la rissa, arrivano i carabinieri. Fa caldo evidentemente in questi giorni di agosto anche in Costiera amalfitana , una vicenda che poteva ingigantirsi oltremodo se non vi fosse stato l’intervento degli uomini dell’arma di Maiori. Dai primi resoconti un ragazzo avrebbe fatto un commento fuori luogo ad una ragazza, della quale si è invaghito non corrisposto, fino ad arrivare a molestarla di fatto. Una situazione che si ripete da sempre , anche in Costa d’ Amalfi. Potrebbe essere chiunque ad invaghirsi in questo modo fino ad andare oltre i confini del consentito, speriamo che la cosa si risolva con un mettersi l’anima in pace e che questo ragazzo, che ripetiamo potrebbe essere chiunque, si renda conto che se una donna non vuole, non vuole, passasse avanti e la lasciasse in pace vivendo la sua vita serenamente.