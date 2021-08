Minori, che meraviglia il concerto all’alba seguito da Positanonews.it . Il primo giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , con Lucio Esposito e Sara Ciocio, in diretta dalla città del gusto in Costa d’ amalfi, per il concerto voluto dal sindaco Andrea Reale. Ricordiamo che Minori oltre che avere una grande tradizione gastronomica “Città del Gusto” ha una straordinaria tradizione bandistica.

il concerto all’alba a Minori “Preludiando sul mare”, a cura del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”, è arrivato all’ottava edizione si tiene sul Molo “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”.

Musiche di Rossini, Sibelius, Abbate, Ketelbey e Tchaikosky con la direzione del Maestro Giovanni Vuolo.

I musicisti hanno davvero dato prova della loro grande bravura, uno degli eventi musicali più belli del post Pandemia da Covid che vogliamo dimenticare al più presto

Meravigliosi, complimenti da Positanonews