Minori, avviso pubblico per la fornitura di libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022

Il Comune di Minori avvisa la cittadinanza che, per l’erogazione gratuita o parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’A.S. 2021/2022, procederà tramite il rilascio di cedole librarie o voucher, in conformità alle modalità operative dettate dalla Regione Campania.

Le cedole potranno essere consegnate nelle librerie affiliate ad ALI (Associazione Librai Italiani) o a SIL (Sindacato Italiano Librai e cartolibrai) e/o accreditate e convenzionate con il Comune di Minori per l’ottenimento dei libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola.

Le librerie accreditate presso il Comune di Minori sono:

Cartolibreria Edicola Orio Silvana – Via G. Amato n. 8 – Minori (SA);

Il Negozietto di Antonio De Iuliis – C.so V. Emanuele n. 27 – Minori (SA);

Cartolibri Pisani – Via Casa Mannini n. 5 – Maiori (SA).

Il valore del beneficio sarà determinato tenendo conto dei limiti del costo della dotazione libraria della classe frequentata dallo studente, come previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del Decreto n. 781/2013.

DESTINATARI

Alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado ubicate sul territorio comunale (Istituto Comprensivo “R. Rossellini” – Istituto Statale Superiore “Marini-Gioia”).

REQUISITI

Famiglie con Attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2021 rientrante nelle seguenti due fasce di reddito:

FASCIA 1: da 0,00 a 10.633,00 euro

FASCIA 2: da 10.633,01 a 13.300,00 euro

Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 1. Le eventuali risorse residue saranno destinanti ai richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 2.

Il Modulo per richiedere il beneficio dovrà essere presentato entro il termine del 03.09.2021 al Protocollo Generale dell’Ente a mezzo PEC all’indirizzo comune.minori@asmepec.it o a mezzo mail all’indirizzo info@comune.minori.sa.it o tramite consegna a mano, da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore frequentante la scuola sul territorio comunale, qualunque sia la sua residenza.

La domanda, munita dell’attestazione di frequenza da parte del Dirigente Scolastico per l’A.S. 2021/2022, deve essere corredata della seguente documentazione:

certificazione ISEE anno 2021;

fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;

in caso di ripetenti, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria;

in caso di valore ISEE pari a zero attestazione sulle fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio (Allegato A2).

Le richieste provenienti dai richiedenti con valore ISEE superiore a 13.300,00 euro saranno escluse.

L’ufficio Affari Generali effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR 445/2001).

Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Minori e sarà diffuso anche presso gli Istituti Scolastici. Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.

L’ufficio Affari Generali provvederà ad effettuare l’istruttoria per la formulazione dell’elenco degli ammessi al beneficio.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali

chiamando al numero telefonico 089-8431525 o a mezzo e-mail all’indirizzo marzia.ruocco@comune.minori.sa.it.