Minori, allerta fake news: “Divieto di balneazione per lavori, no inquinamento”

Scritto in italiano con disegnino a corredo è davvero difficile non comprendere: Malafede o Ignoranza? Di certo l’ennesimo ” attentato ” alla fragile economia in ripartenza, il tutto per che cosa? Qualche like? Ma davvero occorre arrivare a queste mistificazioni pur di apparire su una bacheca social? Ora tocca lavorare per chiarire l’ennesimo allarmismo per parare il parabile!

Ecco cosa scrive il sindaco di Minori, Andrea Reale, in un comunicato stampa a riepilogare la vicenda che ha riportato il comune della città del gusto con un divieto di balneazione che in realtà era tale a causa di alcuni lavori, non per inquinamento.

Ancora una volta, il nostro paese e i suoi concittadini e ospiti sono esposti a notizie fuorvianti create al solo scopo di generare panico, disorientamento, danni d’immagine ed economici.

I fatti

A seguito di una segnalazione, si è provveduto ad effettuare una video- ispezione subacquea della condotta sottomarina di scarico nel Comune di Minori, al fine di verificare anomalie nel funzionamento. Dall’ispezione è emersa la necessità di intervenire con la sostituzione della condotta sottomarina, danneggiata in più punti.

L’ area oggetto di intervento si trova a *300 mt* di distanza dalla battigia.

L’ ordinanza n.49 del 13-08-2021

Data la necessità di intervenire tempestivamente, *in ossequio al principio di precauzione* , si ordina il divieto di balneazione in modo:

– *temporaneo* , ossia limitato al periodo necessario per i lavori;

– **circoscritto** all’area oggetto di intervento a 300 mt di distanza dalla battigia e allo specchio acqueo che si estende fino alla battigia stessa (come da foto allegata).

Il divieto di balneazione, temporaneo e circoscritto, è stato disposto, quindi, *in ossequio al principio di precauzione* , per l’esecuzione di lavori in somma urgenza e *non per inquinamento delle acque*.

Si allega il testo completo dell’ordinanza – non piccoli estratti condivisi per costruire la notizia- , di cui si consiglia la lettura anche ai promotori di fake news.