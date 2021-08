Si è presentato in ritiro a Nusco girato a lucido, nonostante l’età e la quarantena cui si è dovuto sottoporre al ritorno in Italia. Adriano Mezavilla sarà ancora l’anima del Sorrento: “Sono felice di far parte ancora di questo progetto, l’unico della mia carriera che ho deciso di sposare in Serie D. Lo scorso anno mi sono reso conto del livello duro di questo campionato, ragion per cui dovremo farci trovare preparati. Spetterà a noi più maturi trasferire nei giovani la necessaria determinazione per imporsi in questa categoria ed io sono qui anche per rendermi utile sotto questo punto di vista”.