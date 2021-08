Meta: incidente in via Cristoforo Colombo, si cerca il pirata della strada. Brutto episodio quello che è accaduto nel corso della serata di ieri a Meta, in Penisola Sorrentina. In via Cristoforo Colombo, la stradina che fa intersezione con il Corso Italia, un pirata della strada in controsenso ha impattato contro un ragazzo sul motorino.

Quest’ultimo è stato trasportato immediatamente in ospedale, forse anche a causa di una frattura al ginocchio.

Il pirata della strada, però, è sparito: si è ora alla sua ricerca.