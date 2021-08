Meta, il consigliere Mormile sul verde pubblico ed il grande evento del 10 settembre: “Festeggeremo Sergio Bruni con la Rai”.

Questa mattina di sabato 28 agosto 2021, Positanonews ha incontrato il consigliere di Meta, in Penisola Sorrentina, Mormile, il quale ci ha parlato di un grande evento che si terrà venerdì 10 settembre.

“Stiamo attenzionando molto il verde del paese, potenziando quelle che sono le nuove aree che stiamo curando con la nostra ditta. In questo momento il nostro giardiniere specializzato è all’opera. Abbiamo piantato molti alberi nuovi sul territorio, ne abbiamo salvati alcuni che erano veramente in difficoltà. Il grande carrubo sulla Chiesa Santa Maria del Lauro adesso è di nuovo in vegetazione: quello è un successo di cui veramente ci possiamo vantare”.

Per quanto riguarda il parco, procedono i lavori: “Si sta riqualificando il tutto per rendere ai cittadini una villa fruibile. Si creerà uno spazio anche per le manifestazioni. Sarà uno spazio più accessibile, con un bar, un’area ristoro un po’ più vivibile. Poi stiamo curando anche delle stradine pedonali di Meta, come via Cesine, via Grottelle”.

Infine: “Abbiamo questo evento il 10 settembre, festeggeremo i cento anni, l’anniversario della nascita di Sergio Bruni giù al porto di Meta, con Rai Uno che registrerà tutto l’evento, con la figlia Adriana”, ci ha anticipato.