Meta, Farmacia Elifani: “Quali cibi preferire al benessere della mente?”

Mens sana in corpore sano («Mente sana in corpo sano») è una frase latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale.

È stato dimostrato che vi è una correlazione tra le capacità motorie e le capacità attentive e mnemoniche di una persona. Sebbene il cibo non riguardi il movimento, esso incide favorevolmente sull’attività mentale ma anche su quella fisica. In altre parole, il nutrimento costituisce il carburante attraverso cui il corpo può trarre energia e dunque essere più pronto al movimento. A propria volta, la capacità di mantenersi attivi fisicamente, inciderà favorevolmente anche le facoltà mentali.

Per questo motivo, i farmacisti della Farmacia Elifani di Meta, in Penisola Sorrentina, alla Via Angelo Cosenza, hanno predisposto un breve elenco non completo dei cibi da preferire per mantenere il benessere mentale.

Le verdure a foglia verde sono tra le principali fonti di nutrienti utili a mantenere la sana attività del cervello. Tra queste sono presenti cavoli, broccoli e affini, ricchi di vitamina K, ma anche acido folico e beta carotene. Il pesce grasso, ricco di omega-3, grassi cosiddetti in saturi, possono essere utili per mantenere livelli bassi di beta-amiloide, proteina che ha un ruolo cruciale nella malattia di Alzheimer. Mangiare pesce due volte a settimana aiuta a mantenere discreti livelli di omega-3, sebbene bisogni evitare alcuni tipi di pesce che contengano delle quantità di mercurio, tra cui salmone e merluzzo.

I frutti di bosco sono ricchi di flavonoidi i quali secondo alcuni scienziati contribuiscono al miglioramento della memoria. In aggiunta questi, tè e caffè possono aumentare la concentrazione a breve termine, sebbene sia doveroso considerare anche l’eventuale sovraccarico a cui si possa andare incontro e gli effetti collaterali. Le noci sono discrete fonti di grassi sani e possono aiutare a migliorare la memoria, ma anche ad avere pressione sanguigna nei limiti e avere arterie pulite