Meta, Da Annarè lo chef musicista Toni Trapani , da non perdere. E’ un punto di riferimento per la cucina tipica napoletana, con piatti della tradizione e prodotti dell’orto di Arola a Vico Equense, dove si ritira a coltivare. Lo trovi sulla Strada Statale che , dopo l’autostrada Napoli – Salerno, passando da Vico Equense arrivi a Piano di Sorrento, a fianco ad un’altra istituzione come la pasticceria Romano. Toni ha fatto tante esperienze nella vita, ma non gli manca il sorriso, la passione per la buona cucina, la caccia, i nipoti e la musica , dove lo avete mai visto uno chef al piano? Prima un concerto di musica, poi un concerto di sapori.. Complimenti sempre

da giovedì seraa partire dalle 19:30 vi aspettiamo ogni giovedì sera con piano bare apericenain gazebo all’esterno, possibilità di cenare alla carta

è gradita la prenotazione al 0818086848o tramite appsulla nostra pagina facebook

Oggi tappa a pranzo ecco il post su Facebook su enogastronautanews Annarè Restaurant tradizione e prodotti biologici… Certificazione di qualità!!! Complimenti per la scelta dei piatti cozze gnocchi e baccalà … Da tutti noi di Positano news!!!