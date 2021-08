Mega traffico per Positano: chiusa la strada interna per i non prenotati nei parcheggi. Grande lavoro della polizia municipale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per evitare il mega traffico in questa giornata di domenica 8 agosto 2021. I vigili, coordinati dall’assessore Guarracino, hanno organizzato benissimo il loro lavoro: una vigilessa al bivio di Montepertuso, uno lungo la strada, uno vicino al comune ed uno alla Chiesa Nuova. Sono quattro i vigili, più Guarracino, a controllare il transito delle automobili.

La strada interna è chiusa per i non prenotati nei parcheggi, per gestire l’emergenza che altrimenti avrebbe bloccato il paese per ore come successo in questi giorni.