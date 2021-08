Maya Beach Experience, ex Conca Azzurra, sui sequestri a Massa Lubrense il comunicato della SEA CLUB

In relazione ad alcuni articoli di stampa che riferiscono del controllo operato dalla Guardia Costiera di Massa Lubrense il giorno 24 u.s. presso lo stabilimento balneare ad insegna “MAYA BEACH EXPERIENCE”, la SEA CLUB S.r.l. rappresenta che l’intera struttura, oggi recensita come una delle migliori del settore, si

estende per un’area pari a circa 10.000 mq. All’esito del menzionato controllo e in attesa di ulteriori

approfondimenti anche da parte dei tecnici incaricati dalla società, le aree oggetto di sequestro per

difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati rappresentano una minima parte della struttura che dunque

rimane aperta al pubblico e pronta ad accogliere i propri ospiti conservando tutte quelle prerogative in

termini di bellezza del sito e servizi prestati che, come esposto, la collocano ai primi posti tra le strutture

ricettive. Tale precisazione appare doverosa anche al fine di tutelare il lavoro, profuso con grande impegno,

dagli oltre 70 dipendenti attualmente impiegati e evitare l’equivoco, che la struttura sia chiusa.

Nell’occasione si anticipa altresì, a riprova e maggior conforto sulla correttezza dell’operato della SEA CLUB

Srl che negli anni ha profuso ogni energia e risorsa per migliorare i servizi e gli standard di accoglienza, che

laddove le difformità dai titoli abilitativi riscontrate dalla Guardia Costiera dovessero essere confermate nei

prossimi giorni anche dai tecnici che hanno curato le relative autorizzazioni, a prescindere dall’epoca di loro

realizzazione e quindi anche dalle connesse responsabilità in ordine alla loro esecuzione, è precisa volontà

della SEA CLUB quella di procedere all’immediato ripristino dello stato dei luoghi nell’assoluto rispetto delle

prescrizioni che verranno eventualmente impartite.

Cordiali saluti SEA CLUB S.r.l.