Massa Lubrense: Scott Eastwood in vacanza con una donna misteriosa a Nerano. La Penisola Sorrentina continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la penisola, insieme alla Costiera Amalfitana ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Ad essere stato avvistato a Nerano, a Massa Lubrense, in compagnia di una donna misteriosa, è Scott Eastwood. Nel 2016, in un’intervista, aveva dichiarato di aver perso due anni prima la fidanzata a causa di un incidente stradale.

Figlio di Clint Eastwood e Jacelyn Reeves, è fratello maggiore di Kathryn Reeves-Eastwood, vive a San Diego. Ha un fratello e cinque sorelle da parte del padre. Prima di intraprendere la carriera di attore ha lavorato come barista, operaio edile e parcheggiatore.

Agli inizi della sua carriera durante i provini usava il cognome della madre, Reeves, per evitare il nepotismo. Inizia la sua carriera di attore ottenendo piccoli ruoli nei film diretti dal padre, come Flags of Our Fathers, Gran Torino e Invictus – L’invincibile. Nel 2014 è nel cast del film di guerra Fury, nella parte del Sergente Miles. La pellicola, diretta da David Ayer è ambientata durante la seconda guerra mondiale, narra la storia del sergente Don Collier che, insieme alla sua squadra di soldati e ad un carro armato Sherman, compie una difficile missione oltre le linee nemiche. Inoltre prende parte al provino del film American Sniper ma viene scartato dal padre, regista della pellicola.

Ha rifiutato la parte di Christian Grey nel film Cinquanta sfumature di grigio perché “richiedeva una piena nudità frontale, inoltre c’erano altre cose del personaggio che non erano nelle mie corde“. Sembra tuttavia che sia stato lo stesso Clint Eastwood a dissuadere il figlio dal prendere parte a quel film, reputandolo una porcheria. Nel 2013 partecipa al film Non aprite quella porta 3D. Nella primavera del 2015 è protagonista della pellicola La risposta è nelle stelle, omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Ha recitato in Suicide Squad nei panni del Tenente GQ Edwards.

Nel 2017 è nel cast di Fast & Furious 8, ottavo capitolo della saga Fast and Furious, dove recita accanto a Vin Diesel e Charlize Theron. Inoltre viene scelto come testimonial della BMW serie 5. Sempre nello stesso anno è protagonista dell’action movie Overdrive, diretto da Antonio Negret, dove insieme a Freddie Thorp interpreta un ladro di auto d’epoca ricercato in tutta Europa.