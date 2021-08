Massa Lubrense: roghi a Crapolla e Torca, il sospetto sui piromani. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Allarme incendi boschivi anche in penisola sorrentina. Roghi a Torca e Crapolla, in piena area Sic, a Massa Lubrense.

Un principio di incendio era già scoppiato sabato e dopo un primo intervento con l’ausilio di un elicottero la situazione sembrava tornata alla normalità. Invece, nella notte tra venerdì e sabato, il rogo è divampato nuovamente, prima da via Corbo per poi estendersi verso località Cafariello e poi Iarito, fino a lambire il sentiero che porta a Crapolla.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che, con la collaborazione dei residenti e l’apporto di attivisti e guardie venatorie del Wwf, son riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero le case. Obiettivo raggiunto, ma amarezza perché le fiamme, alimentate dal vento, hanno distrutto decine di piante di olivo.

Come denunciano Comune di Massa Lubrense e Wwf Terre del Tirreno, ci sono state difficoltà per ottenere un pronto intervento del mezzo aereo in quanto tutti gli aeromobili regionali erano impegnati con numerosi incendi nel Salernitano.

Sui roghi di questo fine settimana, la Procura di Torre Annunziata aprirà un fascicolo d’indagine e avvierà degli accertamenti d’urgenza.

Il sospetto è che – così come sta avvenendo in tutt’Italia, specialmente in Sardegna e in Calabria – sia entrato in azione qualche criminale.

Veri e propri piromani che con inneschi hanno dato fuoco alla vegetazione: il timore è che la scia di fuoco possa non fermarsi qui. Sul rischio incendi, Claudio d’Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreni, lancia l’allarme anche per la pineta Le Tore di Sorrento: «A Sorrento, dopo le operazioni di abbattimento degli alberi nella pineta delle Tore, quelli bruciati dall’incendio del 2017 e poi crollati per il vorte vento nel 2019, ma anche quelli sani e ancora vivi, operazioni discutibili che hanno portato al sequestro dell’area da parte dei carabinieri forestali di Castellammare di Stabia e all’apertura di un’inchiesta della magistratura, l’intera area appare in uno stato di totale abbandono».

Il presidente del Wwf Terre del Tirreni si è rivolto all’amministrazione «per sottolineare come l’intera area sia ad alto rischio incendi chiedendo di pianificare con urgenza un’attività di controllo della pineta Le Tore e delle aree adiacenti».