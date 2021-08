Massa Lubrense, altri due contagiati e sono di 13 e 9 anni, in tutto 11 positivi al Covid

Massa Lubrense, altri due contagiati e sono di 13 e 9 anni, in tutto 11 positivi al Coronavirus Covid – 19 – Nuovo report sulla diffusione del CoViD-19 a Massa Lubrense con i dati resi noti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud. “Tre nuovi positivi al tampone molecolare – spiega il sindaco Lorenzo Balducelli -. Si tratta di un ragazzo di 36 anni collegato a persone già risultate positive nei giorni scorsi e due giovanissimi di 13 e 9 anni”.

Il primo cittadino di Massa Lubrense chiarisce che “dall’ultimo report sono stati effettuati 14 tamponi molecolari risultati negativi. Gli attuali positivi sul nostro territorio sono 11, dei quali 9 residenti e 2 turisti”. Questi ultimi si trovano in quarantena presso la struttura ricettiva extralberghiera scelta per il soggiorno in penisola sorrentina.