Massa Lubrense. Al via “Sindaci Fuori dal Comune”

Azione in Comune presenta la rassegna che ospita gli amministratori locali particolarmente meritevoli. Primo appuntamento con i sindaci di Portici e Bacoli

Avviare un confronto costruttivo con le amministrazioni comunali più virtuose. Rientrare nel network di istituzioni del territorio campano per allacciare rapporti strategici per la Penisola Sorrentina e per dare il via a uno scambio proficuo non solo per Massa Lubrense.

Sono questi i principali obiettivi di “Sindaci Fuori dal Comune”, iniziativa ideata e realizzata da Azione in Comune che prenderà il via martedì 24 agosto alle ore 20.00 presso la suggestiva cornice della struttura “Gocce di Capri”.

Per l’inaugurazione di questo progetto l’associazione politica, sociale e culturale massese ha preparato un programma d’eccezione: in qualità di relatori interverranno infatti il vulcanico Enzo Cuomo, primo cittadino di Portici, e Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di rottura di Bacoli.

Nel corso della serata il pubblico potrà ascoltare storie e aneddoti relativi alla gestione delle rispettive città; un piacevole confronto che punta sia a concedere un’esperienza formativa alla cittadinanza sia a offrire un’opportunità alla classe dirigente locale per poter allargare i propri orizzonti.

In aggiunta, a rendere ancora più speciale quest’evento la possibilità di cenare a bordo della piscina de “Le Gocce di Capri”.

L’evento è aperto a tutti nel rispetto della normativa anti-Covid; per prenotare la cena è possibile contattare Azione in Comune o telefonare direttamente allo staff di Gocce di Capri al numero 328 617 91 03