Massa Lubrense, addio Antonio. Il messaggio commovente della mamma: “La morte non distrugge l’amore”

Lo scorso 25 agosto Massa Lubrense è stata travolta da un dolore immenso per l’addio al giovane concittadino Antonio De Gregorio, chef e massese di 37 anni che ha perso la vita improvvisamente. Ora, come pubblica la pagina Facebook di Azione in Comune, spunta il ricordo commovente di Franca Cacace, la mamma del povero Antonio.

“Vi ringrazio della vostra vicinanza in questo momento tanto difficile della nostra vita. È successa una cosa che non doveva succedere ma sono d’accordo con voi: la morte non può distruggere l’amore“. Con questo messaggio Franca Cacace ringrazia tutti coloro che hanno rivolto un pensiero a suo figlio.

Rinnoviamo i sentimenti di cordoglio nei confronti delle famiglie De Gregorio e Cacace, per la perdita di una dolce anima ad un’età così prematura.