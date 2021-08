Mario Grimaldi- Insula Occidentalis: Le case sulle mura Casa di Bracciale d’Oro, Marco Fabio Rufo e Ma. Castricio: i nuovi scavi

Fresco di stampa il volume di Mario Grimaldi dedicato all’Insula Occidentalis, esso è la summa di quasi un decennio di scavi e studi. Tra i contributi, oltre quello del prof Umberto Pappalardo, la nostra concittadina Lorenza Guida di Massa Lubrense , giovane archeologa dal sicuro futuro brillante.

La storia degli scavi e degli studi sulle case dell’Insula Occidentalis trova un esempio significativo nelle due pubblicazioni che hanno interessato la Casa di Marco Fabio Rufo, per la sua pozione centrale e quale terminale urbanistico dell’importante Via di Nola, in quanto risente di tutti quegli elementi che hanno caratterizzato l’indagine in questa parte di città (Grimaldi 2006, 2014)

Sin dal 2004 è stata avviata una ricerca all’interno e all’esterno delle case oggetto del Progetto di Ricerca dal titolo Insula Occidentalis: le case sulle mura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa diretto da Umberto Pappalardo e Mario Grimaldi, articolata in due diversi aspetti, da un lato una ricostruzione dei precedenti dati di scavo e ricontestualizzazione delle pitture asportate in età borbonica (Aoyagi, Pappalardo 2006) e dall’altro, una nuova campagna d’indagini archeologiche mediante la realizzazione di saggi stratigrafici condotti all’interno del giardino delle case di Bracciale d’Oro, Marco Fabio Rufo e Maius Castricius.

Le stratigrafie più antiche risalgono ai primi decenni del I secolo a.C. ed attestano un’attività di fruizione di questo tratto esterno alle mura in relazione all’uso della Porta Occidentalis e dell’area santuariale extra moenia dedicato ad una divinità femminile (Minerva Italica).

The history of the excavations and studies on the houses of the Insula Occidentalis finds a significant example in the two publications that involved the House of Marco Fabio Rufo, for its central position and as an urban terminal of the important Via di Nola, as it is affected by all those elements that characterized the survey in this part of the city (Grimaldi 2006, 2014)

Since 2004 a research has been started inside and outside the houses covered by the Research Project entitled Insula Occidentalis: the houses on the walls of the Suor Orsola Benincasa University directed by Umberto Pappalardo and Mario Grimaldi, divided into two various aspects, on the one hand a reconstruction of the previous excavation data and recontextualization of the paintings removed in the Bourbon period (Aoyagi, Pappalardo 2006) and on the other, a new campaign of archaeological investigations through the realization of stratigraphic tests conducted inside the garden of the houses of the Golden Bracelet, Marco Fabio Rufo and Maius Castricius.

The oldest stratigraphies date back to the first decades of the 1st century BC. and attest to the use of this stretch outside the walls in relation to the use of the Porta Occidentalis and the extra moenia sanctuary area dedicated to a female divinity (Minerva Italica).