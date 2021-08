Dolore e sgomento per la giovane hostess di bordo che perde la vita nell’incendio del veliero Morgana. L’imbarcazione, rientrata proprio ieri, domenica 29 agosto, da una lunga crociera in Sicilia, è andata a fuoco nella notte per cause ancora da accertare, nell’incendio è morta la ragazza. All’incendio è seguito l’affondamento, è il Morgana, ora giace sommersa in una banchina del porto di Marina di Stabia. La redazione tutta si stringe in cordoglio per familiari della giovane lavoratrice del mare.

Foto 3 di 4