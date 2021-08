Mariastella Gelmini e Positano, un amore romantico e il richiamo della passione per la Danza . Non è una visita casuale quella della Ministra nella perla della Costiera amalfitana, per lei con Positano c’è un rapporto d’amore ricambiato. Saranno almeno 15 anni che frequesta la cittadina della Costa d’ Amalfi , qui ha passato anche un ferragosto, fra presentazioni di libri e vere e proprie vacanze, la bellezza e il romanticismo della Città Verticale hanno fatto il resto. Domani sera ci sarà “Mare, Sole e Cultura” a Villa Tre Ville, la struttura che fu di Franco Zeffirelli, ora di Govind Friendland, è stata buen retiro di ballerini e coreografi, da Massine a Nureyev, che a dire il vero ebbe uno screzio con il famoso regista per il suo carattere e poi acquistò l’Isola de Li Galli, e proprio a Positano si tiene il più importante Premio Danza d’Europa a settembre .

Mariastella Gelmini è una politica italiana. Nata il 1 luglio 1973, sotto il segno del Cancro, è stata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 2008 al 2011, con Silvio Berlusconi premier, ma la sua attività politica con Forza Italia l’ha portata avanti negli anni come deputata, fino a quando è stata scelta, nel febbraio 2021, da Mario Draghi come Ministro degli affari regionali e le autonomie. La Gelmini è originaria di Leno, in provincia di Brescia, ma è cresciuta a Milzano. Ha frequentato diversi licei, fino a prendere il diploma al liceo privato confessionale Arici.

Si è poi laureata in Giurisprudenza all’Università di Brescia, con una votazione finale di 100/110. Per quanto riguarda la vita privata, Mariastella Gelmini è diventata mamma di sua figlia Emma, nell’aprile del 2010. Il suo ex marito, sposato lo stesso anno, è l’immobiliarista bergamasco Giorgio Patelli, conosciuto durante una cena a casa di amici comuni. La cerimonia si è tenuta a Sirmione, e per l’occasione la sposa indossava un abito in stile anni Cinquanta firmato Antonio Riva. I due si sono separati nel 2015. Patelli ha una figlia, Rachele, avuta da un precedente matrimonio. Il sogno da bambina di Mariastella Gelmini sarebbe stato quello di diventare una ballerina, tanto da studiare danza classica per sei anni.

Nel pieno stile comunicativo di Forza Italia, anche Gelmini si racconta abbastanza sui social network. Lei, avvocato con una figlia, Emma, non nasconde il suo forte legame. Gelmini è figlia della politica, i suoi genitori, Wanda e Italo Gelmini sono appartenuti all’utlima stagione della Democrazia Cristiana.

Chissà se la Ministra però ha sempre voluto essere uno dei più importanti politici dello schieramento forzista. Dai raccolti della sua vita ne esce una appassionata danzatrice, ha infatti per molti anni di gioventù praticato il ballo. Certo è che lei un posto come “prima” nella sua vita privata se lo è conquistata. Fece molto scalpore, all’epoca delle sue nozze con Giorgio Patelli, la decisione di celebrarle durante il suo periodo in carica all’istruzione. Fu la prima, e a oggi unica.

Alla Gelmini va riconosciuta la barra dritta in una vita piena di contraddizioni. Dalle ‘gentili’ allusioni di Dj Francesco rilasciate a Il Giornale, quando il figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, confessò: “A me Mariastella piace di brutto. Sarà per quell’occhiale serioso, sarà che ha tutta questa voglia di riforme…” Intervistata da Il Giornale, Mariastella Gelmini avrebbe risposto: “In effetti sono un po’ fissata con le riforme. Ma non oserei mai riformare Dj Francesco.”. Fino alla difficile scelta familiare, in occasione della riforma della scuola, che la vide duramente scontrarsi con sua sorella docente e rappresentante CGIL.