Maria Grazia Balbi è ufficialmente una calciatrice della FC Sudburgenland

Maria Grazia Balbi, ormai ex portiere del neopromosso in A Pomigliano Women, è ufficialmente una calciatrice della FC Sudburgenland. Una nuova esperienza all’estero per lei che ha così commentato: “Ringrazio il Pomigliano Woman, a cui auguro il meglio per il futuro, per la stagione vissuta. Felice di aver contribuito con tutte le mie energie alla magica Promozione. Ora per me è tempo di nuove avventure e nuove esperienze calcistiche. Forse, quando ho inziato a dare i primi calci a un pallone in una scuola in periferia di Napoli, non avrei mai immaginato di calcare palcoscenici importanti come quelli della Serie A Femminile Italiana e della Serie B Women, di essere protagonista di una magica promozione o di avere chiamate da Club esteri. Ringrazio la Società FC Sudburgenland e le mie compagne di squadra per il forte interesse dimostrato nell’assicurarsi le mie prestazioni e per la fiducia dimostratami sin dal primo giorno che ho messo piede in Austria, spero di ricambiare tutta questa ospitalità come piace tanto a me, con i fatti in campo in questa Bundesliga. Ringrazio sempre FTA Women Official nella persona di Luca Grippo per avermi assistita in questo transfer estero. Ringrazio, soprattutto, la mia intermediaria di Vienna Natascia De Franceschi per questa occasione datami, per l’impegno profuso e per l’ospitalità. Grazie al mio Sponsor relf guanti portiere per il continuo supporto, aspetto fondamentale per una Calciatrice. Grazie ai miei genitori, alla mia famiglia e ai miei amici che mi permettono di seguire i miei sogni senza sentire il peso della lontanza di casa. Paese diverso, lingua diversa ma stessa Passione, Fame e Cazzimma di sempre! GEMEINSAM UNSCHLAGBAR”.