MAR Positano alla Nuova Fiera del Levante a Bari

Il MIC (Ministero della Cultura) – attraverso il coordinamento del Servizio VI del Segretariato Generale – sarà presente con un ampio spazio espositivo istituzionale e un ricco calendario di incontri alla manifestazione Restauro “in Tour”, edizione speciale del Salone Internazionale del Restauro di Ferrara, che approda per la prima volta alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Tre giornate espositive, da mercoledì 1 a venerdì 3 settembre 2021, organizzate in modalità “live&digital”, dunque tanto in presenza – nelle sale convegni dedicate al MIC all’interno del nuovo Padiglione e presso il Centro congressi – che in streaming.

Protagonista della terza giornata di venerdì 3 settembre, alle ore 12.00, nella SALA 1 CENTRO CONGRESSI (Bari) sarà la Soprintendenza ABAP diretta da Francesca Casule con “NUOVI SCAVI E RESTAURI IN UN PAESAGGIO VERTICALE: MAR POSITANO”

A cura di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino – Museo Archeologico Romano di Positano (MAR)

Relatori

GIUSEPPE GUIDA, Sindaco di Positano (SA)

SILVIA PACIFICO, Funzionario archeologo – SABAP per le province di Salerno e Avellino/ Direttore scientifico MAR

GIAMPIERO GALASSO, Archeologo

ALICE HANSEN / TERESA PELUSO, Artes

PROGRAMMA CONVEGNI:

https://www.salonedelrestauro.com/programma/ Per visualizzarli in diretta streaming: piattaforma digitale https://salonedelrestauro.meeters.space/ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE (serve anche per ricevere i pass per accedere in fiera) qui https://salonedelrestauro.meeters.space/sign-up ORARI DI APERTURA: mercoledì 1 e giovedì 2 dalle 9.30 alle 18.30 – venerdì 3 dalle 9.30 alle 14.30 Per maggiori informazioni scrivere a info@salonedelrestauro.com

REQUISITI DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE

A seguito del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, l’accesso a RESTAURO IN TOUR sarà consentito esclusivamente ai possessori di almeno uno dei seguenti requisiti:

– Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).

– Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Nuova Fiera del Levante verificherà la documentazione agli accessi o in corso dell’evento tramite il proprio personale preposto che potrà richiedere anche l’esibizione di un documento di identità.

La presenza istituzionale del MiC sarà, come di consueto, gravida di proposte e risultati; una ricchezza tanto più significativa, in quanto coltivata e maturata durante i lunghi periodi di chiusura imposti dalla pandemia, per il Ministero occasione non di inerzia, ma di progettualità e programmazione, in uno sforzo corale che non ha conosciuto interruzioni. Quest’anno, inoltre, si è inteso riservare un focus speciale alla sostenibilità, uno degli assi portanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltreché essenza stessa della transizione verso il futuro, destinata ad attuarsi per mezzo di strumenti tecnologici estremamente innovativi, talvolta di vere e proprie “invenzioni” di metodi, materiali, processi nei quali si affermano le nuove e nuovissime professionalità del settore.

Sono previsti 30 convegni – a cura delle Direzioni generali centrali (Archeologia Belle Arti e Paesaggio; Archivi; Creatività Contemporanea; Educazione, ricerca e istituti culturali; Musei; Sicurezza del Patrimonio Culturale), degli Istituti periferici, di Musei e Parchi archeologici autonomi – con la partecipazione di circa 100 relatori; rilevante il contributo e la presenza degli Istituti afferenti al Segretariato regionale del MiC per la Puglia e alla Direzione Regionale Musei Puglia.

Nel corso delle numerosissime manifestazioni previste, saranno illustrate, a cura degli Istituti del MiC, le diverse declinazioni del “fare restauro”, con cospicui esempi di grande efficacia, anche comunicativa.

Tra le molteplici iniziative, si segnala la presentazione presso lo stand, tramite video e/o storytelling, di alcuni dei progetti che hanno ricevuto il patrocinio e, in alcuni casi, anche il contributo da parte del comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.