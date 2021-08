Malore in spiaggia a Positano , manca ancora un presidio medico in Spiaggia

Positano, Costiera amalfitana. Ancora un malore in spiaggia ieri sera, intervento del 118 che è arrivato da Via Pasitea a Fornillo per l’ennesima volta, e a loro va sicuramente il nostro grazie. Sono tanti i trasporti salvavita che fanno all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, anche se , vista la lontananza e il blocco del traffico, sarebbe preferibile andare a Salerno . E’ indubbiamente l’ASL di Salerno e la Regione Campania che dovrebbe trovare una soluzione per un presidio in spiaggia