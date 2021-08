Maiori, un forte temporale crea disagi alla città con strade allagate

Maiori, costiera amalfitana. La città è stata colpita nel pomeriggio da un forte ed improvviso temporale che ha invado le strade di acqua creando disagi al traffico veicolare ed ai residenti, oltre che ai tanti turisti che affollano la città in questa ultima settimana di agosto. Le previsioni meteo avevano preannunciato l’arrivo di una perturbazione ma nessuno si aspettava un temporale così forte che ha costretto tantissimi bagnanti a lasciare velocemente i lidi per mettersi al riparo. Il cielo continua ad essere nuvoloso e non si escludono ulteriori precipitazioni nell’arco della giornata.

(video di Valeria Civale)