Maiori, si smonta il palco allestito al porto ma l’estate non è ancora finita

Maiori, costiera amalfitana. Nella giornata di oggi al porto è stato smontato il palco ed i pannelli che erano stati installati in occasione degli spettacoli tenutisi in questo mese di agosto. Potrebbe sembrare un segno di fine estate ma in realtà non è così perché la stagione estiva non accenna a concludersi. Sono ancora tanti i turisti che affollano la città, il solarium è ancora allestito pronto ad ospitare i bagnanti desiderosi di trascorrere una giornata al mare.

Insomma, c’è ancora tanta voglia di sole e di giornate all’aperto prima che arrivi l’autunno e porti con sé le piogge ed il freddo.

(video di Valeria Civale)