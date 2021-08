Maiori, sabato 7 agosto raccolta di sangue straordinaria per un cittadino malato

L’AVIS di Salerno, per venire incontro alle tante richieste di donazione in favore del nostro concittadino M.S., ha organizzato una raccolta di sangue straordinaria in Costiera.

Al fine di attenersi alle normative di prevenzione per la diffusione del Covid-19, si consiglia di prenotare la propria donazione telefonando domani 6 agosto allo 089-233600 nelle seguenti fasce orarie 8.30 – 12 oppure 16 – 19.