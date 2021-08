Maiori. Musica ad alto volume ed assembramenti: sanzionato locale ad Erchie

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sanzionato un noto locale della frazione Erchie di Maiori per non aver rispettato la normativa volta a contrastare la diffusione del covid-19 nonché per aver organizzato una serata con intrattenimento musicale senza le autorizzazioni previste. Il controllo, eseguito dai militari della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Radiomobile, è conseguente ad alcune segnalazioni della cittadinanza locale, stanca del baccano e dell’andirivieni di giovani durante tutta la nottata. Nella circostanza gli uomini dell’Arma hanno accertato, grazie anche ad alcuni video diffuso in rete, che nel corso dell’evento si creavano di frequente assembramento con persone senza mascherine ed anche all’interno del locale accedevano più persone di quelle consentite. A nulla sono valse le giustificazioni, per il titolare è scattata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore e contestualmente e stata richiesta alla Prefettura di Salerno la chiusura dell’esercizio commerciale per un massimo di 30 giorni.