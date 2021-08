Maiori, malore in mare per un bagnante. Interviene l’idroambulanza

Maiori. Attimi di paura questa mattina nella città della costiera amalfitana quando un bagnante, mentre era in mare, è stato colto da un improvviso malore. Immediatamente allertati i soccorsi, l’uomo è stato raggiunto dall’idroambulanza della Croce Rossa Comitato Costa d’Amalfi il cui personale sanitario gli ha prestato le cure necessarie stabilizzando la situazione e tranquillizzando l’uomo.

L’episodio di questa mattina, che fortunatamente si è concluso in modo positivo, fa capire quanto sia importante la presenza di un’idroambulanza nei paesi della costiera amalfitana per poter prestate tempestivo soccorso a persone colte da malori o vittime di incidenti sulle spiagge o in mare.