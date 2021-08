Maiori, lunedì 23 agosto interruzione elettrica dalle 9.30 alle 16.30.

AVVISO INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI E- DISTRIBUZIONE

Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Lunedì 23 agosto 2021 dalle ore 09:30 alle ore 16:30

Le vie Interessate (intervalli del civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v casale cicerali sn, da 4 a 20, 3, da 7 a 11, da 17 a 27

cso reginna 4, da 72 a 100, da 104 a 114, da 118 a 134

v ten confalone 2, da 6 a 10, sn

v ten confalone da 1 a 15

sp chiunzi nuova 89

v casa imperato 24

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.