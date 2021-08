Maiori, località Torre Normanna salto improvviso della condotta idrica, indagini in corso.

Questa mattina a Maiori località Torre Normanna per cause ancora da accertare, sembra essere saltata una condotta della rete fognaria, riversando i liquami direttamente in mare, pronti gli interventi dei vigili urbani e degli operai del Comune. Non sappiamo ancora precisamente cosa sia successo.

Nel frattempo sono in corso le indagini per capire le cause del rottura della tubatura.

Video di: Miky Vettica D’Amalfi.